Составить загаду по истории древней греции
История
Составить загаду по истории древней греции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На горе высокой жили, Достающей до небес. Часто к людям приходили. И у них был главным …(ЗЕВС) 2. Героя хитроумного воспел слепой поэт. И с той поры уж минуло немало тысяч лет. Пусть наизусть гекзаметры не сможем прочитать, Поэта и поэмы должны мы все узнать. (ГОМЕР. «Илиада» и «Одиссея») 3. Как много непонятых греческих слов! Откуда взялись, мы не ведаем. Что в Греции значило «песня козлов», То мы называем … (ТРАГЕДИЯ) 4. Тот раб, что ребенка в школу волок, У дреков, у древних, и был …(ПЕДАГОГ). 5. Философ и мыслитель, спортсменом был Платон. Конек же олимпийский его - …(ПАНКРАТИОН).
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