Помогите очень надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! номера 3-5 умаляю

Математика
Помогите очень надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! номера 3-5 умаляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. нз,может правильно) когда от - всегда умножаем, значит 28*4/7, 7 и 28 сокращаются, остаются 4*4=16(тетрадей в линейку) 28-16=12(тетрадей в клетку) проверка 28*(7/7-4/7)=28*3/7, 28 и 7 сокращаются, остается 4*3=12 все верно
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