Сочинение по картине Поленова "Заросший пруд"
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Сочинение по картине Поленова "Заросший пруд"
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На первый взгляд, кажется, что картина выполнена только в зелёном цвете всевозможных оттенков. Преобладание зелёного в пейзаже — таким было ощущение художника при написании этюда. Так сложилось в тот момент: положение солнца, падающая тень, обилие зелени, точка обзора. Лирическое настроение, навеваемое пейзажем, создано поэтически настроенным автором. Художник-романтик смог передать свою любовь к красотам природы, элегическое настроение, очарование солнечного летнего дня. Все пейзажи Поленова связаны присутствием человека, действительным или возможным. Так и на этой картине изображена небольшая часть пруда, лес на берегу, мостки и в глубине картины — скамейка с сидящей на ней девушкой. В руках у девушки раскрытая книга. Эта деталь добавляет романтизма сюжету. Когда-то пруд был чистым, ухоженным, сюда приходили купаться взрослые и дети. Протоптанная, выбегающая из леса, песчаная дорожка, скамейка для отдыха, деревянные мостки для привязывания лодок и для ныряния, остатки какой-то конструкции в виде перекладины. Но без должного ухода пруд стал зарастать и теперь купаться в нем никто не хочет. Некогда излюбленное место отдыха приходит в запустение. Но для уединения здесь замечательно удобно, поэтому девушка одна на старой скамейке в заброшенном парке, она читает книгу и предаётся мечтам. Возможно, она приехала погостить на лето, гуляя, забрела на берег пруда. Возможно, это место знакомо ей с детства, здесь она купалась и гуляла когда-то. Известно, что позировала художнику его сестра. На переднем плане картины — часть берега водоёма с тщательно прорисованными деталями. Каждая травинка, каждый цветочек, каждый лепесток ромашки скрупулёзно подробно выписаны художником. Далее водная гладь старого пруда. На поверхности тёмной, непрозрачной воды зелёные, жёлтые, красноватые листья кувшинок с распустившимися цветами, островки ряски, тины, у берега прибившееся бревно. Водяные лилии отлично прорисованы на всех планах картины, чтобы подчеркнуть контрастность тёмной воды и светлых цветов. Дальний берег зарос камышом (точнее это не камыш, а аир — болотный корень) так, что подхода к нему совсем нет. Поверхность воды такая спокойная и гладкая, что в ней, как в зеркале отражаются деревья, камыш, трава, кусочек неба и даже мостки. На заднем плане картины — густой лес со старыми деревьями, в который со временем превратился парк. Рядом с мостками растёт могучий дуплистый тополь, вокруг которого подрастает молодая тополиная поросль. Деревья так разрослись, что им становится тесно, растущие на берегу склонились к воде, словно лесной массив выталкивает их. Элементы этого плана расплывчаты, изображение совсем дальних деревьев размыто. Изображение реальное, ведь издалека невозможно разглядеть подробности, детали сливаются, так и отразил художник увиденное. Используя разные оттенки зелёного, художник умело наложил светотени, которые образуют очертания деревьев. За контуром леса виднеется кусочек голубого неба, по которому плывут белые облака. Солнечная дымка летнего дня прячется между кронами деревьев. Поленов использовал синий и фиолетовый цвета как переходные от голубого к зелёному. Воздушная дымка синеватого цвета стелется между ветвей, играет синевой листва от солнечных лучей. Солнечным светом пропитана трава на берегу, она отливает изумрудом. Полотно насыщено воздухом, Поленову удалось наполнить картину светом и свободой пространства. Смотря на холст, хочется глубоко вздохнуть и ощутить прелесть свежего воздуха и солнечного света. Звуки, спрятанные в холсте, перекликаются пением птиц, стуком дятла по дереву, шорохом листвы, жужжанием насекомых, кваканьем лягушек. Их можно услышать, любуясь замечательной картиной Поленова. Пейзаж дышит умиротворением и покоем. День как будто создан для отдыха и наслаждения красотами природы. Женщина, погруженная в чтение, и парк с прудом становятся единым целым, в котором переплетаются таинственный мир природы и мир женской души. Одновременно, сохраняя свою личную тайну...
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