Сочинение по картине Поленова "Заросший пруд"

Гость: Гость:

На первый взгляд, кажется, что картина выполне­на только в зелёном цвете всевозможных оттенков. Преобладание зелёного в пейзаже — таким было ощущение художника при написании этюда. Так сложилось в тот момент: положение солнца, пада­ющая тень, обилие зелени, точка обзора. Лирическое настроение, навеваемое пейзажем, создано поэтиче­ски настроенным автором. Художник-романтик смог передать свою любовь к красотам природы, элеги­ческое настроение, очарование солнечного летнего дня. Все пейзажи Поленова связаны присутствием человека, действительным или возможным. Так и на этой картине изображена небольшая часть пруда, лес на берегу, мостки и в глубине картины — скамей­ка с сидящей на ней девушкой. В руках у девушки раскрытая книга. Эта деталь добавляет романтизма сюжету. Когда-то пруд был чистым, ухоженным, сюда приходили купаться взрослые и дети. Протоптанная, выбегающая из леса, песчаная дорожка, скамейка для отдыха, деревянные мостки для привязывания лодок и для ныряния, остатки какой-то конструкции в виде перекладины. Но без должного ухода пруд стал зарастать и теперь купаться в нем никто не хочет. Некогда излюбленное место отдыха приходит в за­пустение. Но для уединения здесь замечательно удоб­но, поэтому девушка одна на старой скамейке в забро­шенном парке, она читает книгу и предаётся мечтам. Возможно, она приехала погостить на лето, гуляя, забрела на берег пруда. Возможно, это место знакомо ей с детства, здесь она купалась и гуляла когда-то. Известно, что позировала художнику его сестра. На переднем плане картины — часть берега водоё­ма с тщательно прорисованными деталями. Каждая травинка, каждый цветочек, каждый лепесток ро­машки скрупулёзно подробно выписаны художником. Далее водная гладь старого пруда. На поверхности тёмной, непрозрачной воды зелёные, жёлтые, красно­ватые листья кувшинок с распустившимися цветами, островки ряски, тины, у берега прибившееся бревно. Водяные лилии отлично прорисованы на всех планах картины, чтобы подчеркнуть контрастность тёмной воды и светлых цветов. Дальний берег зарос камы­шом (точнее это не камыш, а аир — болотный корень) так, что подхода к нему совсем нет. Поверхность воды такая спокойная и гладкая, что в ней, как в зеркале от­ражаются деревья, камыш, трава, кусочек неба и даже мостки. На заднем плане картины — густой лес со ста­рыми деревьями, в который со временем превратился парк. Рядом с мостками растёт могучий дуплистый то­поль, вокруг которого подрастает молодая тополиная поросль. Деревья так разрослись, что им становится тесно, растущие на берегу склонились к воде, словно лесной массив выталкивает их. Элементы этого плана расплывчаты, изображение совсем дальних деревьев размыто. Изображение реальное, ведь издалека невоз­можно разглядеть подробности, детали сливаются, так и отразил художник увиденное. Используя разные от­тенки зелёного, художник умело наложил светотени, которые образуют очертания деревьев. За контуром леса виднеется кусочек голубого неба, по которому плывут белые облака. Солнечная дымка летнего дня прячется между кронами деревьев. Поленов исполь­зовал синий и фиолетовый цвета как переходные от голубого к зелёному. Воздушная дымка синеватого цвета стелется между ветвей, играет синевой листва от солнечных лучей. Солнечным светом пропитана трава на берегу, она отливает изумрудом. Полотно насыщено воздухом, Поленову удалось наполнить картину светом и свободой пространства. Смотря на холст, хочется глубоко вздохнуть и ощутить прелесть свежего воздуха и солнечного света. Звуки, спрятан­ные в холсте, перекликаются пением птиц, стуком дятла по дереву, шорохом листвы, жужжанием на­секомых, кваканьем лягушек. Их можно услышать, любуясь замечательной картиной Поленова. Пейзаж дышит умиротворением и покоем. День как будто создан для отдыха и наслаждения кра­сотами природы. Женщина, погруженная в чтение, и парк с прудом становятся единым целым, в кото­ром переплетаются таинственный мир природы и мир женской души. Одновременно, сохраняя свою личную тайну...