Укажите предложение в котором использовано страдательное причастие прошедшего времени
Русский язык
Укажите предложение в котором использовано страдательное причастие прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обещанный праздник состоялся!
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