Из двух городов расстояние между которыми равно 105км,одновременно в противополож??ых направлениях выехали два велосипедиста.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой 15км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Математика
Из двух городов расстояние между которыми равно 105км,одновременно в противополож??ых направлениях выехали два велосипедиста.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой 15км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+15=27(км/ч) общая скорость 2)27×3=81 (км)за три часа 3)81+105=186(км)расстояние через три часа ответ:186 км расстояние через три часа
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