Из двух городов расстояние между которыми равно 105км,одновременно в противополож??ых направлениях выехали два велосипедиста.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой 15км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми равно 105км,одновременно в противополож??ых направлениях выехали два велосипедиста.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой 15км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3ч?

Автор: Гость