Найдите сумму площадей стен комнаты, длинна которой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. ??айдите объём комнаты. Ответ округлите до десятых.

Математика

Найдите сумму площадей стен комнаты, длинна которой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. ??айдите объём комнаты. Ответ округлите до десятых.

Автор: Гость