Найдите сумму площадей стен комнаты, длинна которой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. ??айдите объём комнаты. Ответ округлите до десятых.
Математика
Найдите сумму площадей стен комнаты, длинна которой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. ??айдите объём комнаты. Ответ округлите до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма площадей стен комнаты 2*(6,4+3,5)*2,69=2*9,9*2,69=53,262(м2)= 53,3м2. Объем: 6,4*3,5*2,69=60,256(м3)=60,3м3
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