Выпишите словосочетание. (прилаг + существ). Поставить вопрос от главного слова к зависимому, выделить окончание, указать падеж. 1. Он в корзинке на подушке сидит, на хорошенькую куклу глядит. Чтобы куклу ту вор не унес, сторож...

Русский язык
Выпишите словосочетание. (прилаг + существ). Поставить вопрос от главного слова к зависимому, выделить окончание, указать падеж. 1. Он в корзинке на подушке сидит, на хорошенькую куклу глядит. Чтобы куклу ту вор не унес, сторожит ее косматы Барбос. 2. Над уснувшей нивой дышит легки ветерок; он колышет полевой цветок. 3. В позднюю ночь сон непробудный царит, только старуху столетнюю, древнюю не поселит он не спит. 4. На море синее вечерни пал туман.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошенькую куклу(В.п) уснувшей Нивой(Т.п) легкий ветерок (И.п) полевой цветок(В.п) позднюю ночь(В.п) сон(И.п) непробудный старуху(Р.п)столетнюю море(В.п) синее вечерний туман(И.п)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочини рассказ , в котором говорится о жестоком отношении людей к природе
Ответить
Окружающий мир
Соединения азота, используемые в качестве удобрений
Ответить
История
Сейквейн по словам агора акропаль парфенон 5 класс
Ответить
Математика
Вычислите: а) 47,23 + 32,66 б) 9,46 -0,45
Ответить
Математика
Найдите сумму площадей стен комнаты, длинна которой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. ??айдите объём комнаты. Ответ округлите до десятых.
Ответить