Выпишите словосочетание. (прилаг + существ). Поставить вопрос от главного слова к зависимому, выделить окончание, указать падеж. 1. Он в корзинке на подушке сидит, на хорошенькую куклу глядит. Чтобы куклу ту вор не унес, сторож...
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Выпишите словосочетание. (прилаг + существ). Поставить вопрос от главного слова к зависимому, выделить окончание, указать падеж. 1. Он в корзинке на подушке сидит, на хорошенькую куклу глядит. Чтобы куклу ту вор не унес, сторожит ее косматы Барбос. 2. Над уснувшей нивой дышит легки ветерок; он колышет полевой цветок. 3. В позднюю ночь сон непробудный царит, только старуху столетнюю, древнюю не поселит он не спит. 4. На море синее вечерни пал туман.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошенькую куклу(В.п) уснувшей Нивой(Т.п) легкий ветерок (И.п) полевой цветок(В.п) позднюю ночь(В.п) сон(И.п) непробудный старуху(Р.п)столетнюю море(В.п) синее вечерний туман(И.п)
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