В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 1)Пен...щиеся потомки,се...щий семен??; 2)стро...ющийся дом,смотр...щий вдаль; 3)леч...щий врач,зна...щий правила; 4)та...щее мороженое,бор...щиеся спортсмены; 5)стон...щий в...
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В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 1)Пен...щиеся потомки,се...щий семен??; 2)стро...ющийся дом,смотр...щий вдаль; 3)леч...щий врач,зна...щий правила; 4)та...щее мороженое,бор...щиеся спортсмены; 5)стон...щий во сне человек,завис...щий от погоды.
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