В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 1)Пен...щиеся потомки,се...щий семен??; 2)стро...ющийся дом,смотр...щий вдаль; 3)леч...щий врач,зна...щий правила; 4)та...щее мороженое,бор...щиеся спортсмены; 5)стон...щий в...

Русский язык
В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 1)Пен...щиеся потомки,се...щий семен??; 2)стро...ющийся дом,смотр...щий вдаль; 3)леч...щий врач,зна...щий правила; 4)та...щее мороженое,бор...щиеся спортсмены; 5)стон...щий во сне человек,завис...щий от погоды.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Антон нашёл в лесу несколько белых грибов .Идя домой ,он падумал:Если бы я нашёл ещ?? 5 белых грибов у меня было бы их 10 сколько белых грибов нашё...
Ответить
Другие предметы
Четверостишие опоясывающая рифма
Ответить
Русский язык
Составить из слова виноград новое слово которое обозночает члово отвечающэее на ??опрос сколько
Ответить
История
Отношение елезаветы 1 к парламенту
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста задание 154
Ответить