В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт

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В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт

Автор: Гость