В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт
Русский язык
В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) кажется )))))) А так пиши что хочешь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А13. В каком слове есть суффикс -К-, имеющий уменьшительно-ласкательное значение? 1) ??убка 2) подсобка 3) бородка 4) зачетка
Русский язык
Помогите пожалуйста, продолжить текст по русскому языку, 8 класс, автор: Чешко, упр??жнение: 178! Заранее спасибо)
Алгебра
Численность населения Эфиопии составляет 9,3 * 10^7 млн человек, а Индии - 1,27 * 10^9 млн ч??ловек. Во сколько раз численность населения Индии бол...
Английский язык