В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт

Русский язык
В каком ряду все Слова начинаются с одного и того же гласного звука? Подчеркни 1)ор??дия, охота, отрасль 2) орудия охота, покрытие 3) олени, охота, опыт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) кажется )))))) А так пиши что хочешь
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