Помогите пожалуйста, продолжить текст по русскому языку, 8 класс, автор: Чешко, упр??жнение: 178! Заранее спасибо)

Русский язык

Помогите пожалуйста, продолжить текст по русскому языку, 8 класс, автор: Чешко, упр??жнение: 178! Заранее спасибо)

Автор: Гость