Помогите пожалуйста, продолжить текст по русскому языку, 8 класс, автор: Чешко, упр??жнение: 178! Заранее спасибо)

Русский язык
Помогите пожалуйста, продолжить текст по русскому языку, 8 класс, автор: Чешко, упр??жнение: 178! Заранее спасибо)
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