Болезнетворные бактерии их польза и вред

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Бактерии, приносящие вред здоровью человека. Чаще всего болезнетворные микробы попадают в организм человека воздушно-капельным путем. Но это далеко не единственный способ заражения. Грязная или несвежая еда, плохая вода, плохо помытые руки, различные кровососущие насекомые (блохи, вши, комары), рана на коже – все это может стать причиной заражения плохими микроорганизмами. Такие организмы наносят ощутимый вред здоровью. А именно становятся причиной серьезных заболеваний: Бактерии, приносящие ощутимую пользу своему хозяину. Они помогают человеку усваивать и переваривать пищу, а также синтезировать полезные витамины. Наиболее известная бактерия с такими свойствами – кишечная палочка. А еще микрофлору кишечника населяют различные бактероиды, лакто- и бифидобактерии. Их польза заключается в укреплении иммунитета. Также они снижают риск проникновения опасных микробов.Чрезмерное употребление антибиотиков или других химических веществ может привести к гибели полезных бактерий. В результате развивается дисбактериоз (понос, запоры, тошнота) и страдает иммунная система человека. гонорея; коклюш; дифтерия; холера; чума и многие другие болезни. Холера, сифилис, сибирская язва - заболевания, вызываемые бактериямиПопадая в организм животных, микробы опять же приносят большой вред. Они становятся причиной заражения такими болезнями, как сибирская язва и бруцеллез (и множества других). Употребление в пищу мяса зараженного животного может нанести серьезный вред здоровью человека.