Диалог на тему интервью с параолемпийцем СРОЧНО
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Диалог на тему интервью с параолемпийцем СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добридень!О, привіт! А я не чекала вас зустріти в спортивній школі! Ви здається, ніколи не цікавився дитячим спортомАле нещодавно я відірвався від справ і вирішив подивитись на майбутніш спорцменівХто це васт надихнув до цей справи? Та я вирішив юність згадатиНу допобачення! Щасти вам!
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