Численность населения Эфиопии составляет 9,3 * 10^7 млн человек, а Индии - 1,27 * 10^9 млн ч??ловек. Во сколько раз численность населения Индии больше численности населения Эфиопии?
Алгебра
Численность населения Эфиопии составляет 9,3 * 10^7 млн человек, а Индии - 1,27 * 10^9 млн ч??ловек. Во сколько раз численность населения Индии больше численности населения Эфиопии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,27*10^9/9,3*10^7= 0,14*10^2=14 Ответ: В 14 раз.
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