В каком слове нет удвоенной согласной? 1) (с,сс)ориться 2) гру(п,пп)а 3) мо(ж,жж)евельник 4) фи(н,нн)ский 5) э(с,сс)енция
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В каком слове нет удвоенной согласной? 1) (с,сс)ориться 2) гру(п,пп)а 3) мо(ж,жж)евельник 4) фи(н,нн)ский 5) э(с,сс)енция
Ответ(ы):
Гость:
Финский пишется с 1 н, все остальные с 2
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