В каком слове третий звук мягкий согласный - лыжи поляна огоньки зацепить
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В каком слове третий звук мягкий согласный - лыжи поляна огоньки зацепить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поЛ`яна лыЖи-ж всегда твёрдый огОньки-о гласный заЦепить-ц всегда твёрдый
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