В каком случае деепричастный оборот обособляется с обоих сторон

Русский язык
В каком случае деепричастный оборот обособляется с обоих сторон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастие — самостоятельная часть речи, обозначающая добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. Деепричастия всегда выделяются запятыми с обеих сторон.  Мальчик, спотыкаясь, шёл по улице. Шёл (как? что делая?) спотыкаясь; спотыкаясь — одиночное деепричастие.  Мальчик, спотыкаясь о камни, лежащие на дороге, шёл по улице. Шёл (как? что делая?) спотыкаясь о камни; спотыкаясь о камни — деепричастный оборот, который обособляется с двух сторон запятыми. Кстати, в данном предложении-примере есть ещё и причастный оборот, выделяющийся с двух сторон запятыми (определяемое слово стоит перед причастным оборотом, потому и выделяется с обеих сторон запятыми). 
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