В каком случае не нарушен порядок слов в причастном обороте? 1)о расчищенных доро??ках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3)по расстилавшейся впереди равнине 4)у протекающей речонки в зарослях тростника

Русский язык
В каком случае не нарушен порядок слов в причастном обороте? 1)о расчищенных доро??ках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3)по расстилавшейся впереди равнине 4)у протекающей речонки в зарослях тростника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)по расстилавшейся впереди равнине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста плиииз с тестом
Ответить
Английский язык
Перевод текста clifton college was opened in 1875
Ответить
Химия
Составить уравнение реакции при помощи которых можно осуществить следующие прев??ащения CaCo3-CaC2-c2H2-C2H5OH-C2H5CL-C2H4
Ответить
История
Помогите пожалуйста. Напишите эссе на тему Республиканец на словах и самодержец на деле.
Ответить
Математика
Теплоход проходит расстояние между двумя пристанями за 9 часов,а катер- 6 ч. Сравни??ь расстояние пройденное теплоходом за 7 часов и пройденное кат...
Ответить