В каком случае не нарушен порядок слов в причастном обороте? 1)о расчищенных доро??ках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3)по расстилавшейся впереди равнине 4)у протекающей речонки в зарослях тростника

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В каком случае не нарушен порядок слов в причастном обороте? 1)о расчищенных доро??ках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3)по расстилавшейся впереди равнине 4)у протекающей речонки в зарослях тростника

Автор: Гость