В каком случае протекает реакция между ионами
Химия
В каком случае протекает реакция между ионами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция в водных растворах протекает, если ионы связываются и образуется нерастворимое в воде вещество (осадок - см. таблицу растворимости) или слабый электролит (в реакциях нейтрализации это вода). Проще говоря реакция идет, если получается осадок (стрелка вниз) или газ (стрелка вверх) или вода.
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