Составить предложение из слов Пришла полянки Распустились на лужайке листочки весна солнышко клейкие на деревьях Запестрели Зазеленели Улыб-нулось цветы яркое Здравствуй, весна!
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Составить предложение из слов Пришла полянки Распустились на лужайке листочки весна солнышко клейкие на деревьях Запестрели Зазеленели Улыб-нулось цветы яркое Здравствуй, весна!
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Пришла весна распустились зазеленели на деревьях клейкие листочки. Улыбнулось солнышко на поляне запестрели яркие цветы
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