Внутрипартийные отношения при Хрущёве и Брежневе

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При Хрущёве началась "оттепель" в международных отношениях. Были заключены первые соглашения по ограничению испытаний ядерного оружия. Расширились дипломатические и научные контакты между странами. При содействии Хрущёва был заключен мир между Пакистаном и Индией. Проводилась политика "разрядки" напряженности. Но в то же время Хрущёв подавил восстания в Венгрии и Чехословакии. Наращивал ядерно-ракетный потенциал СССР, что привело к обострению военного противостояния с США. Самый опасный момент был осенью 1962 года - Карибский кризис, когда советские ракеты были завезены на Кубу, и американский президент Джон Кеннеди был готов начать ядерную войну. После прямых телефонных переговоров Хрущёв убрал эти ракеты. Хрущёв поддерживал Египет в борьбе против Израиля, вооружал его. Брежнев вёл менее активную внешнюю политику, но продолжал - хотя и вяло - политику разрядки. Были заключены соглашения по ограничению стратегических вооружений. Но самым серьёзным действием во внешней политике был ввод советских войск в Афганистан, война в котором продолжалась и после смерти Брежнева, и в начале правления Горбачева.