Значение и итоги Куликовской битвы кратно
История
Значение и итоги Куликовской битвы кратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что татаро-монгольское иго продержалось на Руси еще ровно сто лет, Куликовская битва имела огромное значение для народа. После нее стало понятно, что Золотая Орда не является непобедимой, что ее можно сломить, и что обретение Русью свободы — только вопрос времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
В школьной столовой в меню предложены 1 первое блюдо, 2 вторых, 3 третьих.Сколько ра??ных вариантов обеда, состоящего из трех блюд, столовая может ...
Математика
Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км\ч .Успеет ли Макстм дойти до школы за 20 мин ,если его дом находится на растоянии 1 км от неё
Математика