Значение и итоги Куликовской битвы кратно

История
Значение и итоги Куликовской битвы кратно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что татаро-монгольское иго продержалось на Руси еще ровно сто лет, Куликовская битва имела огромное значение для народа. После нее стало понятно, что Золотая Орда не является непобедимой, что ее можно сломить, и что обретение Русью свободы — только вопрос времени.
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