F (x)=3sinx+cosx-tgx

Математика
F (x)=3sinx+cosx-tgx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если записана первообразная то функция будет выглядеть так f(x)=3cos x-sinx- 1/cos^2 x это ещё и  производная  
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