Павлуша усов и егор носков играли в теннис. А Дима и Даша Егоровы играли в шашки. В ??аграду им дали игрушки шоколадные медали. ( подчеркните пожалусто мягкие согласные?

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Павлуша усов и егор носков играли в теннис. А Дима и Даша Егоровы играли в шашки. В ??аграду им дали игрушки шоколадные медали. ( подчеркните пожалусто мягкие согласные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играли - "л" теннис - "т", "н" Дима - "д" шашки - "к" дали - "л" игрушки - "к" медали - "м", "л"
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