Павлуша усов и егор носков играли в теннис. А Дима и Даша Егоровы играли в шашки. В ??аграду им дали игрушки шоколадные медали. ( подчеркните пожалусто мягкие согласные?

Русский язык

Павлуша усов и егор носков играли в теннис. А Дима и Даша Егоровы играли в шашки. В ??аграду им дали игрушки шоколадные медали. ( подчеркните пожалусто мягкие согласные?

Автор: Гость