F (x)=(4-3x)^7 помогите найти f'(x)
Математика
F (x)=(4-3x)^7 помогите найти f'(x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x)=7*(-3)*(4-3x)^6=-21(4-3x)^6
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