Как изменится период колебаний пружинного маятника если пружины соединить после??овательно и параллельно
Физика
Как изменится период колебаний пружинного маятника если пружины соединить после??овательно и параллельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть жесткость каждой пружины к 1) Последовательное: К=к/2 T1=2*pi*sqrt(m/K)=sqrt(2*m/k) 2) Параллельно: К=к+к=2*К T2=2*pi*sqrt(m/2*k) T2/T1=sqrt((m/2*k)/(2*m/k))=1/2 T1=2*T2 При последовательном соединении период колебания возрастает в 2 раза.
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