Право как социальный регулятор всегда а)исполняется всеми гражданами б) поддержи??ается общественным мнением в) охраняется силой государства г) закреплено обычием
Обществознание
Право как социальный регулятор всегда а)исполняется всеми гражданами б) поддержи??ается общественным мнением в) охраняется силой государства г) закреплено обычием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исполняется всеми гражданами (правильный ответ а)
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