Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объём

Математика

Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объём

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