Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объём
Математика
Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина параллелепипеда равна ширине нижней грани = 24:6=4(см) Площадь боковой грани 6*2=12(см2), площадь торцевых граней 2*4=8(см2) общая площадь 2*24+2*12+2*8=48+24+16=88(см2) Объем равен произведению 2*4*6=48(см3)
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