Помогите! Постройте график функции y=-4x. Пользуясь графиком, найдите: 1) Значение ??ункции, если значение аргумента равно: 2; -1; 0.5; 2) Значение аргумента, при котором значение функции равно: -4; 2; 3) Значение аргумента...
Алгебра
Помогите! Постройте график функции y=-4x. Пользуясь графиком, найдите: 1) Значение ??ункции, если значение аргумента равно: 2; -1; 0.5; 2) Значение аргумента, при котором значение функции равно: -4; 2; 3) Значение аргумента, при которых функция принимает положительные значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График ---прямая линия y = k*x+b убывающая функция, т.к. k = -4 < 0 проходит через начало координат, т.к. b = 0 1.значения аргумента---это значения (х) подставляем вместо х=2, х=-1, х=0.5 и вычисляем (или смотрим по графику))) 2.значения функции---это значения (у) подставляем вместо у=-4 и находим (х) 3.функция принимает положительные значения (т.е. график расположен выше оси ОХ), если x < 0 функция принимает отрицательные значения (т.е. график расположен ниже оси ОХ), если x > 0
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