Задание 316. помогите пж

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Задание 316. помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст)пишу , прош) писал ,буд) буду писать ...наверное, различают по вопросам ,у начальной формы нельзя определить
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