5 распространенных предложений на казахском и 5 нераспространённых предложений

Қазақ тiлi
5 распространенных предложений на казахском и 5 нераспространённых предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен бүгін үй жұмысын орындадым. Ол ерте келді. Жаңбыр қатты жауып тұр. Қыста биыл қар көп жауды. Мен ауылға бардым. Ол келді. Ата -анам келе жатыр. Асан күліп жатыр. Бала ойнап жүр . Той -думан болады.
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