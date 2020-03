Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.

Гость: Гость:

1. Программа в одной из современных версий Паскаля: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 begin var s:=ReadlnString('Исходная строка:'); Writeln('Результат: ',s.MatchValues('[a-zA-ZА-Яа-яёЁ]').JoinIntoString('')); end. Тестовое решение: Исходная строка: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 Результат: PascalABCNETсборкаот 2. Программа в "школьной версии" // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 const legal=['A'..'Z','a'..'z','А'..'Я','а'..'я','Ё','ё']; var s:string; i:integer; begin Write('Исходная строка: '); Readln(s); for i:=Length(s) downto 1 do if not(s[i] in legal) then Delete(s,i,1); Writeln('Результат: ',s); end.