Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.

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Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Программа в одной из современных версий Паскаля: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 begin   var s:=ReadlnString('Исходная строка:');   Writeln('Результат: ',s.MatchValues('[a-zA-ZА-Яа-яёЁ]').JoinIntoString('')); end. Тестовое решение: Исходная строка: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 Результат: PascalABCNETсборкаот 2. Программа в "школьной версии" // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 const   legal=['A'..'Z','a'..'z','А'..'Я','а'..'я','Ё','ё']; var   s:string;   i:integer; begin   Write('Исходная строка: '); Readln(s);   for i:=Length(s) downto 1 do     if not(s[i] in legal) then Delete(s,i,1);   Writeln('Результат: ',s); end.
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