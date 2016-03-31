Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.
Информатика
Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Программа в одной из современных версий Паскаля: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 begin var s:=ReadlnString('Исходная строка:'); Writeln('Результат: ',s.MatchValues('[a-zA-ZА-Яа-яёЁ]').JoinIntoString('')); end. Тестовое решение: Исходная строка: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 Результат: PascalABCNETсборкаот 2. Программа в "школьной версии" // PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 const legal=['A'..'Z','a'..'z','А'..'Я','а'..'я','Ё','ё']; var s:string; i:integer; begin Write('Исходная строка: '); Readln(s); for i:=Length(s) downto 1 do if not(s[i] in legal) then Delete(s,i,1); Writeln('Результат: ',s); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Физика
На космонавта находящего на поверхности земли действует сила тяготения 800 Н в кос??ическом корабле на этого же косманавта на расстоянии в трех рад...
Математика