Что такое квазиупругость

Физика
Что такое квазиупругость
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не совсем квазиупругость... Квазиупругая сила- (от лат. quasi - как бы. наподобие) - перем. сила F, действующая на материальную точку М, пропорциональная и противоположная по направлению смещению г точки из положения равновесия О (см. рис.): F = - kr, где k - коэфф. К. с. Таковы, напр., упругие силы, возникающие при малых деформациях упругих тел (отсюда и название "К. с."), касательная составляющая силы тяжести, действующей на матем. маятник при малых его отклонениях. К. с. стремится возвратить материальную точку в положение равновесия и в отсутствие др. сил вызывает гармонические колебания материальной точки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело массой 70кг. упало с высоты 30 метров на крышу дома. чему равна работа силы тяже??ти? помогите срочно надо
Ответить
Информатика
Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.
Ответить
Қазақ тiлi
5 распространенных предложений на казахском и 5 нераспространённых предложений
Ответить
Окружающий мир
Что было в московской области при иване грозном
Ответить
Математика
75ч и 4800 мин 16м2 и 160 дм2 10 мин и 720 с 3ч и 1080 с 4сут. и 96 ч 8т 8ц и 8080кг
Ответить