Что такое квазиупругость
Физика
Что такое квазиупругость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не совсем квазиупругость... Квазиупругая сила- (от лат. quasi - как бы. наподобие) - перем. сила F, действующая на материальную точку М, пропорциональная и противоположная по направлению смещению г точки из положения равновесия О (см. рис.): F = - kr, где k - коэфф. К. с. Таковы, напр., упругие силы, возникающие при малых деформациях упругих тел (отсюда и название "К. с."), касательная составляющая силы тяжести, действующей на матем. маятник при малых его отклонениях. К. с. стремится возвратить материальную точку в положение равновесия и в отсутствие др. сил вызывает гармонические колебания материальной точки.
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