(6)/(x-2)+(5)/(x)=3 помогите((

Алгебра
(6)/(x-2)+(5)/(x)=3 помогите((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/(x-2)+5/x=3 (6x+5x-10)/(x×(x-2))=3 11x-10=3×(x^2-2x) 11x-10=3x^2-6x 3x^2-17x+10=0 D=13^2 x1=(17+13)/6 x1=5 x2=(17-13)/6 x2=2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Задание 316. помогите пж
Ответить
Физика
Что такое квазиупругость
Ответить
Физика
Тело массой 70кг. упало с высоты 30 метров на крышу дома. чему равна работа силы тяже??ти? помогите срочно надо
Ответить
Информатика
Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дана строка символов. Удалить из строки все с??мволы, не являющимися буквами.
Ответить
Қазақ тiлi
5 распространенных предложений на казахском и 5 нераспространённых предложений
Ответить