(6)/(x-2)+(5)/(x)=3 помогите((
Алгебра
(6)/(x-2)+(5)/(x)=3 помогите((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/(x-2)+5/x=3 (6x+5x-10)/(x×(x-2))=3 11x-10=3×(x^2-2x) 11x-10=3x^2-6x 3x^2-17x+10=0 D=13^2 x1=(17+13)/6 x1=5 x2=(17-13)/6 x2=2/3
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