Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.
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Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мама, нахмурясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. Нахмурясь- деепричастие совершенного вида
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