Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.

Русский язык
Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мама, нахмурясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. Нахмурясь- деепричастие совершенного вида
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО!!! имеется 10^10 атомов радиоактивного элемента с периодом полураспада 20 ми??ут. какое количество ядер распадётся за 40 минут?
Ответить
Русский язык
Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс
Ответить
Алгебра
Помогите! Постройте график функции y=-4x. Пользуясь графиком, найдите: 1) Значение ??ункции, если значение аргумента равно: 2; -1; 0.5; 2) Зн...
Ответить
Английский язык
Энн и ее одноклассники часто ходят в парк
Ответить
Алгебра
(6)/(x-2)+(5)/(x)=3 помогите((
Ответить