Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.

Русский язык

Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уважение. 2) Колдуя на картиной, художник изображал прекрасный весенний день.

Автор: Гость