Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс
Русский язык
Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои обязанности по дому это убирать свой рабочий стол заправлять свою постель поливать цветы убирать игрушки следить за сестренкой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите! Постройте график функции y=-4x. Пользуясь графиком, найдите: 1) Значение ??ункции, если значение аргумента равно: 2; -1; 0.5; 2) Зн...
Английский язык
Русский язык
Физика