Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс

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Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои обязанности по дому это убирать свой рабочий стол заправлять свою постель поливать цветы убирать игрушки следить за сестренкой.
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