СРОЧНО!!! имеется 10^10 атомов радиоактивного элемента с периодом полураспада 20 ми??ут. какое количество ядер распадётся за 40 минут?
Физика
СРОЧНО!!! имеется 10^10 атомов радиоактивного элемента с периодом полураспада 20 ми??ут. какое количество ядер распадётся за 40 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=N0/2^t/T N0/N=2^(40/20)=4 N=N0/4=10^10/4=0,25*10^10=2,5*10^9
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