На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество ...

Математика

На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество меда

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