На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество ...
Математика
На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество меда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52-47=5 ульев 357:5=71.4 кг с одного улья 47*71.4=3355.8кг 1 пасека 3712.8кг 2 пасека
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