На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество ...

Математика
На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с каждой пасики если считать что с каждого улья получилось одно и тоже кольчество меда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52-47=5 ульев   357:5=71.4 кг с одного улья    47*71.4=3355.8кг   1 пасека    3712.8кг  2 пасека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипе...
Ответить
Русский язык
Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уваж...
Ответить
Физика
СРОЧНО!!! имеется 10^10 атомов радиоактивного элемента с периодом полураспада 20 ми??ут. какое количество ядер распадётся за 40 минут?
Ответить
Русский язык
Мини рассказ Мои домашние обязанности 2 класс
Ответить
Алгебра
Помогите! Постройте график функции y=-4x. Пользуясь графиком, найдите: 1) Значение ??ункции, если значение аргумента равно: 2; -1; 0.5; 2) Зн...
Ответить