Решите пример по действиям: (5/18+1/12)*6-2 5/7=
Математика
Решите пример по действиям: (5/18+1/12)*6-2 5/7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/18+1/12)* 6- 2 5/7= 1) 5/18+1/12=10/36+3/36=13/36 2) 13/36*6=13/6 3) 13/6-2 5/7=13/6- 19/7=91/42-114/42= -23/42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
На одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 улья с первой пасеки собрали на 357 килограмм меньше чем со второй Сколько килограммов меда собрали с ...
Математика
Высота прямоугольника параллелепипеда равна 2см длина нижней грани -6см площадь э??ой же грани 24см2.Вычисли площадь остальных граней параллелепипе...
Русский язык
Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида. 1) Мама, нахм??рясь, говорила о том, что друг к другу нужно относиться с уваж...