На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов 10 из частей составляет известь 12 часть цемент На сколько больше доставлены тонн извести чем цемент

Математика

На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов 10 из частей составляет известь 12 часть цемент На сколько больше доставлены тонн извести чем цемент

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