На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов 10 из частей составляет известь 12 часть цемент На сколько больше доставлены тонн извести чем цемент
Математика
На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов 10 из частей составляет известь 12 часть цемент На сколько больше доставлены тонн извести чем цемент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3360:10×12 = 4032 (час)- цемент . Ответ:4032 частей больше доставленаы тонн извести чем цемент.
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