Укажите фразеологизмы старославянского происхождения: 1. Все хорошо что хорошо кончается. 2.земля обетованная. 3.заставить говорить о себе. 4. Негде голову приклонить.
Русский язык
Укажите фразеологизмы старославянского происхождения: 1. Все хорошо что хорошо кончается. 2.земля обетованная. 3.заставить говорить о себе. 4. Негде голову приклонить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Земля обетованная (обетованная значит обещанная). 4.Негде голову приклонить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменится период колебаний пружинного маятника если пружины соединить после??овательно и параллельно
Обществознание
Право как социальный регулятор всегда а)исполняется всеми гражданами б) поддержи??ается общественным мнением в) охраняется силой государства г) зак...
Математика
На стройку дома доставили 3360 Т строительных материалов 10 из частей составляет известь 12 часть цемент На сколько больше доставлены тонн извести ...
Обществознание