Укажите фразеологизмы старославянского происхождения: 1. Все хорошо что хорошо кончается. 2.земля обетованная. 3.заставить говорить о себе. 4. Негде голову приклонить.

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Укажите фразеологизмы старославянского происхождения: 1. Все хорошо что хорошо кончается. 2.земля обетованная. 3.заставить говорить о себе. 4. Негде голову приклонить.

Автор: Гость