Помогите решить -х[x]=16 ([ ] эти скобки модуль)
Математика
Помогите решить -х[x]=16 ([ ] эти скобки модуль)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х будет равен -4. -Х будет равен 4. А, как мы знаем, модуль - всегда положительное число, поэтому, если мы раскроем скобки, то число тоже будет 4. Поэтому : 4*[4]=16 4*4=16
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