333333=1000 какие знаки примечание и где поставить скобки что бы получился ответ1000
Математика
333333=1000 какие знаки примечание и где поставить скобки что бы получился ответ1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3:3)+(333*3)=1+999=1000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В.Драгунский.Девочка на шаре. Запиши,какие ВОПРОСЫ к автору возникли у тебя в ходу чтения 4-й и 5-й частей
Русский язык
Павлуша усов и егор носков играли в теннис. А Дима и Даша Егоровы играли в шашки. В ??аграду им дали игрушки шоколадные медали. ( подчеркните пожал...
История
Математика