333333=1000 какие знаки примечание и где поставить скобки что бы получился ответ1000

Математика
333333=1000 какие знаки примечание и где поставить скобки что бы получился ответ1000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3:3)+(333*3)=1+999=1000
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