Сократите дроби рациональных способом

Гость: Гость:

(0,32*(-2,7)*0,57*(2 2/3))/(-0,9*0,19*(-1,6)*3 1/5)=-3/2 сначала сокращаем 0.57 и 0,19 на 0,19 в числителе вместо 0,57 пишем 3 потом 0,32 и (-1,6) на (-1,6) в числителе вместо 0,32 пишем -0.2 затем сокращаем -2,7 и - 0,9 на - 0.9 в числителе вместо -2.7 пишем 3 теперь дроби переводим в неправильные дроби 3 1/5 = 16/5 , а 2 2/3=8/3 в числителе сокращаем 8/3 на 3 осталось 8 16/5 сокращаем на 0,2 в знаменателе остается 16 конечный результат: - (3*8)/16 8 и 16 сокращаем на 8 в знаменателе 2 ответ:-3/2