В школьной столовой в меню предложены 1 первое блюдо, 2 вторых, 3 третьих.Сколько ра??ных вариантов обеда, состоящего из трех блюд, столовая может предложить школьникам?

Информатика
В школьной столовой в меню предложены 1 первое блюдо, 2 вторых, 3 третьих.Сколько ра??ных вариантов обеда, состоящего из трех блюд, столовая может предложить школьникам?
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