Пожалуйста помогите решить: 1) (4 1/6 × 3):(7× 5/21) - 1 3/4 × 4; 2) (3 4/9 - 11/12) × 3 9/11 + 6: 12/25- 2 1/3

Математика
Пожалуйста помогите решить: 1) (4 1/6 × 3):(7× 5/21) - 1 3/4 × 4; 2) (3 4/9 - 11/12) × 3 9/11 + 6: 12/25- 2 1/3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (4 1/6 * 3) / (7 * 5/21) - 1 3/4 *4 = (25/6 * 3) /(7 * 5/21) - 7/4 *4 =       25/2 / 5/3  - 7 = 15/2 - 7 = 7 1/2 - 7 = 1/2 2) (3 4/9 - 11/12) * 3 9/11 + 6 / 12/25 - 2 1/3 = (31/9 - 11/12) * 42/11 + 6 / 12/25 - 7/3 = (124/36 - 33/36) * 42/11 + 25/2 - 7/3 = 91/36 * 42/11 + 25/2 - 7/3 = 637/66 + 25/2 - 7/3 = 637/66 + 825/66 - 154/66 = 1308/66 = 19 54/66 = 19 9/11
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