Талант биринши ме, алде кабылет биринши ме?

Қазақ тiлi
Талант биринши ме, алде кабылет биринши ме?
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Автор: Гость
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Гость:
Кабылет бырыншы талан емес
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