В каком случае в суффиксе причастия пишется буква Е? 1) Замеш..нное тесто; 2) прослуш..нные записи

Русский язык
В каком случае в суффиксе причастия пишется буква Е? 1) Замеш..нное тесто; 2) прослуш..нные записи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) замешАнное тесто ( замешать) 2) прослушАнные записи (прослушать) Тут нет варианта с суффиксом "ЕНН". 
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