В каком случае в суффиксе причастия пишется буква Е? 1) Замеш..нное тесто; 2) прослуш..нные записи

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В каком случае в суффиксе причастия пишется буква Е? 1) Замеш..нное тесто; 2) прослуш..нные записи

Автор: Гость