Срочно!Составить 10 предложений с чередующимися гласными

Русский язык
Срочно!Составить 10 предложений с чередующимися гласными
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы собирали грибы. В небе блестят звезды. Наш город расположен на юге. В окне дома загорелся свет Утро надо застилать свою кровать Дверь запирают замком  Учитель забирает работы на проверку Раскройщик  измеряет детали платья  Я запомнил это прикосновение на всю жизнь  В парке росли растения 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить слово по схеме 7букв на второй слог падает ударение
Ответить
Литература
Ответьтеа пожалуйста на все
Ответить
Алгебра
Как решать системные уравнение 9 класс.Пожалуйста с объяснениями и с примерами
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста заполнить эту таблицу))) очень надо)
Ответить
Математика
Найдите периметр прямоугольника длина и ширина равны. 5 см и 4 см
Ответить