Срочно!Составить 10 предложений с чередующимися гласными
Русский язык
Срочно!Составить 10 предложений с чередующимися гласными
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Мы собирали грибы. В небе блестят звезды. Наш город расположен на юге. В окне дома загорелся свет Утро надо застилать свою кровать Дверь запирают замком Учитель забирает работы на проверку Раскройщик измеряет детали платья Я запомнил это прикосновение на всю жизнь В парке росли растения
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Литература