Срочно!Составить 10 предложений с чередующимися гласными

Гость: Гость:

Мы собирали грибы. В небе блестят звезды. Наш город расположен на юге. В окне дома загорелся свет Утро надо застилать свою кровать Дверь запирают замком Учитель забирает работы на проверку Раскройщик измеряет детали платья Я запомнил это прикосновение на всю жизнь В парке росли растения