Как решать системные уравнение 9 класс.Пожалуйста с объяснениями и с примерами

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Системы можно решать двумя (по крайней мере, мне известно лишь два) способами: сложением и подстановкой. Ну, возьмем простенькое у+х=6, х^2-2у+4=0; через верхнее уравнение можем подставить в нижнее значение х в нижнее, то есть: х=6-у, (6-у)^2-2y+4=0; дальше решаем нижнее полученное уравнение, выписывая его ниже ___________ (6-у)^2-2y+4=0 36-12у+у^2-2у+4=0 y^2-14y+36=0 потом решаем через дискриминант таким образом мы получаем два корня (если нет никаких ограничений по заданию) дальше значения у мы подставляем вот в это уравнение, чтобы выявить х то есть сюда х=6-у подставляем сначала первое значение у, а потом и второе считаем и находим два значения х и у (не забываем про знаки в системах! после первого уравнения -- запятая, после второго -- точка с зпт) а если сложением, то тут обычно нужно еще и подделать одно из уравнений. я пользуюсь практически всегда методом подстановки но если разбирать сложение, то тоже на простеньком примере у-х=12 3у+х=22 складываем эти два уравнения и получаем 4у=34 х самоуничтожились, так как -х+х=0 теперь мы можем найти у у=34/4 а потом снова же подставляем это значение в любое уравнение системы и находим х.