Как называется стебель соломы срочно помогите и какой там суффикс
Русский язык
Как называется стебель соломы срочно помогите и какой там суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соломина суффикс: и н
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